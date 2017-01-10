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'den 'deki na !

AA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 21:51 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 21:55
Türkiye'den Kabil'deki terör saldırılarına kınama!
Türkiye'den Kabil'deki terör saldırılarına kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın kentinde peş peşe düzenlenen nı en güçlü şekilde kınayarak, "dost ve kardeş" Afgan halkıyla dayanışma içinde davranmaya devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkenti 'de meclis binası yakınında düzenlenen terör saldırısında, ölü ve yaralıların bulunduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Afgan halkının iradesini temsil eden meclis çalışanlarının da hayatını kaybettiği söz konusu terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afganistan Hükümeti ve "kardeş" Afgan halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısının Afganistan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla mücadeledeki kararlılığını zayıflatamayacağından eminiz. terörizme karşı dost ve kardeş Afgan halkıyla dayanışma içinde davranmaya ve Afganistan Hükümetine tam destek vermeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kabil'de peş peşe düzenlenen ve 30 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı iki terör saldırısını Taliban üstlenmişti.