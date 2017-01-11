Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 367 hedef vuruldu, 19 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içerisinde karadan ve havadan icra edilen harekât kapsamında toplam 19 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, 3 havan, 3 silahlı araç ve 1x57 mm top monteli araç imha edildi. Ayrıca bölgede bir el yapımı patlayıcı imha edilirken, harekâtın başından bu güne kadar da çoğu tuzaklanmış 2 bin 821 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi. Öte yandan Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyon kapsamında 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.