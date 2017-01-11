AB Bakanı Ömer Çelik'ten flaş açıklama

TBMM’deki anayasa görüşmelerini canlı olarak yayınlamaya çalışan CHP’li vekillere hükümetten sert tepki geldi. AB Bakanı Ömer Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu işin politik magazin tarafı ama oraya hakikaten profesyonel kamera kurmuşlar, telif hakkı istemenizde fayda var. Demokrasilerde ana muhalefet partisi en önemli kurumlardan bir tanesidir. Burada ortaya koyulan argümanlar ve argümanların zayıflığı, millet adına muhalefet yapmak yerine, kurgusal bir devlet statükosu adına muhalefet yapma meselesini genetik bir unsur yapmaları dikkat çekici bir şekilde ilerliyor” dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen AB Bakanı Ömer Çelik, TBMM'de devam eden yeni anayasa görüşmelerinde CHP'nin sergilediği tavra tepki göstererek "CHP millet adına muhalefet yapmıyor" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AB Bakanı Ömer Çelik, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"TBMM'deki görüşmelerle ilgili ben basın mensuplarımızın görüşünü almak isterim. CHP milletvekillerinden profesyonel ve amatör çekim yapanlar var. Topyekün iletişim fakültesinin birinci sınıfına kaydolma arzularını görmek lazım. Bu işin politik magazin tarafı ama oraya hakikaten profesyonel kamera kurmuşlar, telif hakkı istemenizde fayda var. Demokrasilerde ana muhalefet partisi en önemli kurumlardan bir tanesidir. Burada ortaya koyulan argümanlar ve argümanların zayıflığı, millet adına muhalefet yapmak yerine, kurgusal bir devlet statükosu adına muhalefet yapma meselesini genetik bir unsur yapmaları dikkat çekici bir şekilde ilerliyor.

Ben Adana milletvekiliyim, hiçbir zaman ilk oy kullanan kişi olmadım. İlk defa bu gizliliği sağlamak üzere son derece düzenli bir şekilde oy kullanılıyor. 2002'den beri meclisteyim ilk defa ilk sırada oy kullandım. Bazı tartışmalar yansıdı basına. Dikkat ederseniz bazı CHP'li arkadaşlarım herkesin nerede duracağına karar vermek istiyorlar. Bu duruma da bazı arkadaşlarım tepki veriyor. Tarihi günlerden geçiyoruz. Herkesin davranışının tarihe geçeceği günler bunlar. Bu bir fırsattır. Herkes görüşlerini Türkiye'nin siyasi pratikleri açısından ortaya koyabilir. Gelecek nesillere aktarabileceğimiz çok tarihi günlerden geçiyoruz. Arzu ederdim ki muhalefetten daha nitelikli konuşmalar yapılsın. İşin magazin tarafından uzak durup politik hayatın gerçek meselelerine yoğunlaşsınlar"

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