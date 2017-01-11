Adalet Bakanı Bekir Bozdağ AHaber'de - CANLI

"TBMM'de anayasa değişikliği teklifine ilişkin 3 oylama yapıldı. CHP oylamanın yanlış yapıldığına dair aykırılıklar olduğunu göstermeye çalışıyor"

AHaber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'teki anayasa görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"TBMM'de anayasa değişikliği teklifine ilişkin 3 oylama yapıldı. CHP oylamanın yanlış yapıldığına dair aykırılıklar olduğunu göstermeye çalışıyor.

Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak değil. Genel Kurul'da oylama gizli yapıldı. Oylamanın gizliği kuralına TBMM'de uyulmaktadır. Başkanlık divanı bunu her aşamada söylüyor. CHP bunun aksini iddia ediyor ve kendini dedektif gibi görerek çalışıyor.

CHP, hayır oyu vereceğim diyor ve neden hayır diyeceklerini açıklıyorlar.

Ben milletvekilliyim ve oyumun bilinmesi istiyorum. Bekir Bozdağ olarak Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçmesini doğru buluyorum ve oyumun evet olduğunu söylemek istiyorum.

Meclis görüşmelerine katılma ve mecliste oy kullanma hukuka uygunlukla doğrudan alakalı bir konu. Anayasa iç tüzük çok açık, kişinin oy kullanması için genel kurulda olması şart. Milletvekilleri vekaleten oy kullanamaz. Tutuklu bir vekilin oy kullanma hakkı yoktur. Anayasaya göre mecliste olan oy kullanır.