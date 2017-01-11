Altınok: CHP provokasyon ve kavgaya sarıldı çünkü...

Başkanlık Sistemini içeren Anayasa değişikliği Pazartesi gününden itibaren mecliste görüşümeye başlandı. CHP ve HDP blok olarak değişikliğe karşı. Ak Parti ve MHP’nin mutabakatı ile meclise gelen 18 Maddenin görüşülmemesi için mecliste her gün başka bir skandala imza atılıyor. Konuyu Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok ile konuştuk

Çarpık parlamenter sistemin ve darbe anayasasının CHP'nin son kalesi olduğuna dikkat çeken Altınok "Ellerindeki tüm tezler çürüdü. Artık son ümitleri provokasyon ve birilerinin canının yanması" dedi.

İşte Altınok'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"CHP'nin karşısına siyasi bir tezle çıkamadığı Başkanlık Sistemini karalamak için kullandığı bütün argümanlar çürüdü. "Diktatörlük" dediler, "rejim değişikliği" dediler, "Metin yok. Halkın haberi yok" dediler. Şimdi AA bile bugün yayınladı. İki dakikasını ayıran birisi bile bu değişikliğin ne olduğunu net bir şekilde görüyor. Her şey makul şekilde ortada.

"ÖLÜM KALIM SAVAŞI HALİNE GETİRMELERİNİN NEDENİ…"

Bu kadar büyük bir ölüm kalım savaşına çevirmeleri ciddi anlamda halkın egemenliğinin siyasete kesin ve kalıcı olarak yansıyacak olması. Bakın aracı kurumlar vasıtasıyla egemenlik gerçekleşmez. Şimdi yapılan şey halkın oylarının doğrudan siyasete yansıması.

MECLİS VE CUMHURBAŞKANI KARŞIT GÜÇLER OLMAKTAN ÇIKIYOR

Kısaca ne oluyor diye bakacak olursak şöyle düşünelim;

Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı ve Meclis karşıt güçler olarak konumlandırılıyordu. Değişiklikle birlikte bu durum sona eriyor. Cumhurbaşkanı sınırsız yetkili sınırlı sorumlu idi. Bu değişiyor denetim geliyor.

CHP GERİ DÖNÜLMEZ DEĞİŞİMİ GÖRÜYOR

CHP işte bu yapının geriye döndürülemez biçimde değiştirildiğini görüyor. Bundan sonra o çarpık "-mış gibi" yapan sistem artık netleşiyor. Fiilen durum buydu.

HALKIN EVET DİYECEĞİNİ BİLİYORLAR

Yaptıkları ise her dönem olduğu gibi siyaset üretmek yerine provokasyon yapmak. Çünkü değişikliğin içeriğinde halkın "hayır" diyeceği bir şey olmadığını biliyorlar. Siyasi bir üretkenlik de yok. Onun için kavga çıkarmak istiyorlar. Açıkça birilerinin canı yansın, biz de '"Demiştik" diyelim istiyorlar.

BU ÇARPIK DÜZEN CHP İÇİN SON KALE

Atatürk ve İnönü döneminde de fiilen uyguladıkları sistem bu. Ama buna rağmen karşı duruyorlar. Çünkü halktan korkuyorlar. Bu onlar için son kale.

'TÜRK TİPİ' KONUSU...

Bir de Türk tipi Cumhurbaşkanlığı itirazları var. Allah aşkına mevcut sistem ne tipi? Dünyada hiçbir örneği olmayan, darbelerle daha da saçma sapan hale getirilen bir yapıdan söz ediyoruz.

Kaynak: Sabah