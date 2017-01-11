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Başbakan Yıldırım TBMM'de Kılıçdaroğlu ile görüştü

  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 22:24 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 01:42
Başbakan Yıldırım TBMM'de Kılıçdaroğlu ile görüştü
Başbakan Yıldırım TBMM'de Kılıçdaroğlu ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Anayasa Değişikliği teklifi görüşmeleri için geldiği TBMM'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri için geldiği TBMM'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Yıldırım, TBMM'ye gelişinde önce iktidar kulisinde partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüştü

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret eden Yıldırım, ardından muhalefet kulisine geçerek, burada muhalefet partilerinin milletvekilleriyle selamlaştı.

Kuliste partisinin Grup Başkanvekilleri Gürsel Tekin ve Özgür Özel ile bulunan Kılıçdaroğlu'nun oturduğu bölüme gelen Yıldırım, burada oturarak bir süre sohbet etti.

Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesinin görüşmelerinin tamamlanması üzerine Yıldırım, buradan ayrılarak iktidar kulisine geçti.