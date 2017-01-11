Bozdağ: Fesih yetkisi 'Yeni Anayasa'da var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber ekranlarında yeni anayasayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP ve HDP'nin yeni anayasayı provoke etmeye çalıştığını aktaran Bozdağ, "Cumhurbaşkanının fesih yetkisi şu an ki anayasada var." dedi.

İŞTE BOZDAĞ'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

TBMM'de anayasa değişikliği teklifine ilişkin 3 oylama yapıldı. CHP oylamanın yanlış yapıldığına dair aykırılıklar olduğunu göstermeye çalışıyor.

Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak değil. Genel Kurul'da oylama gizli yapıldı. Oylamanın gizliği kuralına TBMM'de uyulmaktadır. Başkanlık divanı bunu her aşamada söylüyor. CHP bunun aksini iddia ediyor ve kendini dedektif gibi görerek çalışıyor.

Ben milletvekilliyim ve oyumun bilinmesi istiyorum. Bekir Bozdağ olarak Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçmesini doğru buluyorum ve oyumun evet olduğunu söylemek istiyorum.

YENİ ANAYASA

Yasama ve yürütme ayrı olsun istiyoruz. Değişiklik meclisi güçlendiriyor. 550 milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. Yeni anayasa yasama teklifi yetkisini milletvekiline veriyor.

Kanunların görüşülmesi sırasında milletvekilleri kendi görüşecek ve kendi adımlarını atacak. Bu da yasamayı güçlendiren bir gelişme. Şu anda bu görüşmeleri Bakanlar sevk ve idare ediyor.

Hükümeti göreve getiren ve kuran sandıktır. Bugün hiç kimse hükümete rağmen etkin bir denetim yapılıyor denemez.

Parlamenter Sistemi değiştirip, Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiyoruz. Etkin bir Yasama denetimi olacak. Yargı bağımsızlığını da bu düzenleme güçlendiriyor. Bağımsızlığı ibaresinin dışında tarafsızlık ibareside geliyor.

Sorumlu Cumhurbaşkanı Sistemine geçiliyor. Cumhurbaşkanına yargı yolu açılıyor. Çift başlı yargı sorununa son veriliyor. CHP hükümet ne karar verirse yanlıştır diyor sürekli. Milletin seçtiği temsilcileri HSYK'ya seçilirse bunlar yanlış yapar mantığı milli iradeyi hazmedemeyenlerin yaptığı bir değerlendirmedir.

FESİH YETKİSİ İLE İLGİLİ CHP'NİN YALANI

Cumhurbaşkanının fesih yetkisi şu an ki anayasada var. 7 Haziran seçimlerinden sonra sayın Cumhurbaşkanı hükümet kurulamadığı için tekrar seçime gitmedi mi?

(CHP'nin, Cumhurbaşkanına fesih yetkisi Atatürk'e bile verilmedi yalanı) İşte abartılı çarpıtma bu! Atatürk ve İnönü döneminde, diğer Cumhurbaşkanları döneminde, parlamentoya verilmemiş bir yetki ilk kez bu anayasayla veriliyor. Bu anayasa parlamentoyu güçlendiriyor. Bu düzenlemeden sonra Cumhurbaşkanı parlamentoyu seçime götürürse kendisi de seçime gidecek.