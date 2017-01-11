Türkiye İsrail ilişkilerinde flaş gelişme

Türkiye İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşme süreciyle alakalı yeni kararlar alındı. Buna göre Türkiye İsrail arasında serbest ticaret anlaşması genişleyecek.

Türkiye İsrail ilişkileriyle ilgili yeni kararlar alındığı açıklandı. Buna göre "Türkiye İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinde çalışmalar sürüyor. Bu manada serbest Ticaret anlaşması genişetilecek. Buna mukabil karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleşecek. Türkiye'den İsrail'e İlk ziyaret de 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek"

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