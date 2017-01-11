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  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 10:14
Türkiye İsrail ilişkilerinde flaş gelişme
Türkiye İsrail ilişkilerinde flaş gelişme

arasındaki lerin normalleşme süreciyle alakalı yeni kararlar alındı. Buna göre Türkiye İsrail arasında serbest ticaret anlaşması genişleyecek.

leriyle ilgili yeni kararlar alındığı açıklandı. Buna göre "Türkiye İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinde çalışmalar sürüyor. Bu manada serbest Ticaret anlaşması genişetilecek. Buna mukabil karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleşecek. Türkiye'den İsrail'e İlk ziyaret de 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek"

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