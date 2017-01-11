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ARKADAŞINA GÖNDER SON DAKİKA: CHP'li Enis Berberoğlu'na müebbet, Erdem Gül ve Can Dündar'a 10'ar yıl hapis istemi!
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SON DAKİKA: 'li 'na müebbet, Erdem Gül ve 'a 10'ar yıl hapis istemi!

DHA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 11:36
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  • SON DAKİKA: CHP'li Enis Berberoğlu'na müebbet, Erdem Gül ve Can Dündar'a 10'ar yıl hapis istemi!
SON DAKİKA: CHP'li Enis Berberoğlu'na müebbet, Erdem Gül ve Can Dündar'a 10'ar yıl hapis istemi!
SON DAKİKA: CHP'li Enis Berberoğlu'na müebbet, Erdem Gül ve Can Dündar'a 10'ar yıl hapis istemi!

 eski Genel Yayın Yönetmeni , Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve Milletvekili 'nun mühimmat yüklü TIR’ları haberlerine ilişkin ana dosyadan ayrılmasına hükmedilen “silahlı terör örgütüne, üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme' suçu ile süren davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. CHP'li vekil Berberoğlu hakkında FETÖ'ye casusluktan müebbet istendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı Mehmet Yeşilkaya mütalaasında Dündar, Gül ve Berberoğlu'nun FETÖ'ye üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 10 yıla kadar hapis cezasını talep etti.

Savcı Yeşilkaya Berberoğlu için ayrıca gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan müebbet hapis cezası istedi.

Duruşma 1 Mart'a ertelendi.