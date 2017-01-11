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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBF heyetini kabul etti

ANKA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 18:50 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBF heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBF heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBF Başkanı Türkoğlu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık yarım saat sürdü.



TBF Başkanı Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu 15 numaralı milli takım forması ve basketbol topu armağan etti.