Emine Erdoğan: Hakikatin sözcüsü olalım

Emine Erdoğan, "Askeri vesayetlerle hedeflerine ulaşamayanlar, terör saldırıları ile ulaşacaklarını zannediyor. Fakat Türkiye artık eski Türkiye değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan büyükelçi eşlerine öğle yemeği verdi. Erdoğan, buradaki konuşmasına, yeni yılın sağlık, mutluluk ve hayır getirmesi dileğinde bulunarak başladı.

Büyükelçi eşlerinin bulundukları ülkelerde eşlerinin yükünü alan, onlara destek olan, yeri geldiğinde Türkiye'nin temsili adına gayret sarfeden diplomasi neferleri olduğunu dile getiren Erdoğan, büyükelçi eşlerinin gerek sivil toplum çalışmaları gerekse bireysel gayretlerle önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Erdoğan, 2016 yılının Türkiye için zor bir yıl olduğunu anımsatarak, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör saldırılarıyla sıkıntılı bir yıl geçirildiğini söyledi. Bu yıl, bu yaraların sarılacağı bir yıl olması temennisinde bulunan Erdoğan, 15 Temmuz'da Türkiye'nin, tarihinde görülmeyen hain bir darbe girişimiyle yüz yüze kaldığını aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının, milletin kalbi olan Meclise bombalar yağdırdığını, halkın üzerine tanklar sürdüğünü belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere kamu kurumlarına F-16'larla saldırı girişiminde bulunulduğunu anımsattı.

Erdoğan, "Milletimizin engin feraseti ve güçlü devlet iradesi olmasaydı, bugün ülkemiz çok daha zor bir sürecin içinden geçecekti. Neyse ki, güçlü demokrasimiz sayesinde bu süreci atlattık. Fakat Batılı müttefiklerimiz, Türk milletinin bu büyük demokrasi mücadelesini görmemeyi tercih etti. Söz konusu Türkiye olunca, askeri darbe girişimi, kasti olarak çarpıtıldı, üstelik failleri korundu." diye konuştu.

Batı'nın, demokrasiye dair kurduğu tüm cümleleri inkar edercesine, bu destansı mücadeleyi yok saydığına işaret eden Erdoğan, milletin, tüm fertleriyle bu iki yüzlülüğün ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini fakat sağlam bir inançla kendi yolunu inşa etmeye de devam ettiğini söyledi.

"Hakikatin sözcüsü olalım"

Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin mücadelesini görmek istemeyenler olduğu gibi bizim kendimizi anlatamadığımız durumlar da yok değil. Bu noktada diplomatik temsilcilerimize büyük vazifeler düşüyor. Yurt dışında yaşayan sizler, önemli sorumluluklar taşıyorsunuz. Vatana hizmet, bazen sınırda nöbet tutmak, bazen darbeci bir generale karşı durmak, bazen de vatanı sözle müdafaa etmektir. Şehit Ömer Halisdemir'e, Fethi Sekin'e olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz. Yeri geldiğinde Türkiye'nin haklılığını haykırarak, yeri geldiğinde Türkiye aleyhindeki algı operasyonlarına itiraz ederek.

Barışın dilini koruyarak, Türkiye'nin haklı mücadelesini lütfen tüm mecralarda hep birlikte anlatalım. Hakikatin sözcüsü olalım. Bu önce şehitlere, sonra bu vatana ve nihayetinde milletimize borcumuzdur. Türkiye'nin demokratikleşme ve ekonomik büyüme başta olmak üzere her alanda gösterdiği büyük değişimin en önemli şahitleri, sizlersiniz. 15 yılda hangi önemli adımları attığımızı sizler biliyorsunuz."

"Askeri vesayetlerle hedeflerine ulaşamayanlar terör ile ulaşacaklarını zannediyor"

Erdoğan, Türkiye'nin, tarih boyunca bu özel coğrafyanın getirdiği zorlukları hep yaşadığını, geçmişte olduğu gibi bugün de bedeller ödediğini belirtti.

Türkiye'nin her demokrasi hamlesinin darbelerle kesildiğini vurgulayan Erdoğan, "Askeri vesayetlerle hedeflerine ulaşamayanlar, terör saldırıları ile ulaşacaklarını zannediyor. Fakat Türkiye artık eski Türkiye değildir. Milletimiz, yaşam biçimleri, etnik ve inanç farklılıkları gibi nedenlerle ayrıştırılamaz, birbirine asla düşürülemez. Biz bütün farklılıklarımızla bir ve bütün olduğumuza inanıyoruz. Bu birliği güçlendirmek için de elimizden geleni yapacağız. Bir yandan teröre karşı mücadelemizi sürdürecek, bir yandan kardeşliğimizi büyütecek, bir yandan da Türkiye'yi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.