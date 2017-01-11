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Eski belediye başkanı arazide bulundu!

AA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 15:20 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 15:21
Eski belediye başkanı arazide ölü bulundu!
Eski belediye başkanı arazide ölü bulundu!

'nın Sütçüler ilçesine bağlı Kesme beldesinin eski belediye başkanı Mehmet Kanatsız, arazide bulundu.

Alınan bilgiye göre, beldede geçen dönem belediye başkanlığı yapan Kanatsız, hayvanlarını otlatmak için dün beldeden ayrıldı. Kanatsız'a ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, belde dışındaki yüksek arazide, Kanatsız'ın cesedine ulaştı. Kanatsız'ın cenazesi, incelemenin ardından Sütçüler Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kanatsız'ın, kalp krizi sonucu veya donarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.