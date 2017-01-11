X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER FETÖ kaçakları Alanya'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

kaçakları 'da yakalandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 16:48 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 17:18
FETÖ kaçakları Alanya'da yakalandı
FETÖ kaçakları Alanya'da yakalandı

Antalya'nın İlçesi'nde /PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Ankara'da yürütülen /PDY soruşması kapsamında aranan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen H.E. ve eşi B.E.'nin Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığı bilgisine ulaştı.

KALDIKLARI OTELE BASKIN

Bu sabah şüphelilerin kaldığı otele operasyon düzenleyen polis, karı- kocayı yakaladı. Gözaltına alınan H.E. ve B.E.'nin işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

FETÖ'DEN GELECEK VADEDEN ÖĞRENCİLERE 'KOD İSİM'