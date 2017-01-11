FETÖ kaçakları Alanya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşması kapsamında aranan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen H.E. ve eşi B.E.'nin Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığı bilgisine ulaştı.

KALDIKLARI OTELE BASKIN

Bu sabah şüphelilerin kaldığı otele operasyon düzenleyen polis, karı- kocayı yakaladı. Gözaltına alınan H.E. ve B.E.'nin işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

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