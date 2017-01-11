‘FETÖ’nün karakutusu Şerif Ali Tekalan’

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ/PDY çatı davasında tanık olarak ifadesi alınan Ahmet Keleş, sanıklardan Sait Aksoy'un, bu ihanetin en önde gelen hainlerinden, Ekrem Dumanlı'nın, örgütün beyin takımı üyesi ABD'de bir üniversiteye rektör olarak atanan firari Şerif Ali Tekalan'ın da örgütün "kara kutusu" olduğunu söyledi. Keleş "Tekalan, A'dan Z'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, emniyeti, yargıyı, bürokrasiyi üst düzey kadro sayabilen; örgütün, legal, illegal diğer örgütlerin içinde görevlendirilen gizli isimlerini bilen kişiydi" dedi.

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Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorularını yanıtlayan Keleş, "Esnaftan öğrenciye, memurdan hakime kadar, nerede ne kadar örgütlenmeye ihtiyaç varsa bunların listesinin yapıldığını, akla gelecek tüm birimlerdeki açık alanların doldurulması için adımların atıldı. Örgütte hiçbir adım gereksiz, hesapsız atılmaz. Gerekli tüm hazırlıklar, gerektiği ölçüde atılır, tesadüfi bir adım atma asla söz konusu olamaz. Örgütün içinde sıradan bir kişinin Zaman gazetesine, Samanyolu televizyonuna müdür, temsilci, başkan olması kendiliğinden olan bir şey değil, Gülen'in okeyi ve onayı olmadan hiçbir icraat yapılamazdı" diye konuştu.