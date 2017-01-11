İkisi de benim oğlum

15 Temmuz darbe girişiminde katledilen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin'in Elazığ'daki ailesini ziyaret etti.



"KAHRAMANLAR"

SABAH'a konuşan baba Halisdemir, "Her iki oğlum da büyük bir kahramanlık gösterdi. Tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Oğullarımıza milyonlarca dualar aldık. Yurt içinden, dışından yüzlerce, binlerce telefonlar alıyoruz. Bir olmamız, birlikte olmamız bugünlerde en önemli dayanışmadır" dedi. Hasan Hüseyin Halisdemir, ziyaret sırasında sarıldığı Fethi Sekin'in kardeşi Ahmet Sekin'e Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.