Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY soruşturmaları

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarına ilişkin sosyal medya üzerinden "gerçek dışı yorumlarla etki yaratacağını düşünenlerin, birilerinin kuklası ve piyonu olmuş, hayatını bu şekilde sürdürmeye mahkum aciz kişiler" olduğunu bildirdi.

Yavuz, yazılı açıklamasında, son günlerde, bazı basın ve yayın organları ile özellikle birtakım sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunu yanıltıcı, provoke edici ve yürütülen soruşturmalara yönelik çelişki yaratacak paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Paylaşımlarda "bazı FETÖ üyesi şahıslar hakkında işlem yapılmadığı, bunların korunduğu, bazılarının ise keyfi biçimde serbest bırakıldığı" şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade eden Yavuz, yargı teşkilatının hukuka ve insan haklarına saygılı, somut delillerle hareket eden, kin ve düşmanlıkla asla işlem yapmayan, siyasi ve politik hiçbir baskı altına girmeyen ve sadece milletin emrinde olduğunu bildirdi.

Türk milletinin bu tür algı operasyonlarına kanmayacağını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

''Bu kişi neden dışarıda, neden serbest kaldı, şu kişi hakkında neden hala işlem yapılmadı?' şeklinde söylemlerle algı operasyonları yapılmakta ve maalesef buna bazı kişi ve kuruluşlar da alet edilmektedir. Gerçek dışı ithamları kendine iş edinmiş ve kullanıcısı belli olmayan birtakım sosyal medya hesaplarının, aslında kimlere ve neye hizmet ettiği bellidir. Toplumdaki algıyı neden devletin aleyhine çevirmeye çalıştıkları da hainliklerinin ispatıdır. Ayrıca bildiklerini iddia ettiği konuları dile getirmek için ismini, cismini ve fiili varlığını gizlemeyi tercih eden bu kimseler; hala medet umdukları FETÖ'ye sadakat gösterisi yapmak uğruna, gerçekleri inanılmaz derecede çarpıtıp, bu uğurda ilgisiz kişileri hedef göstermeye, toplumu yanıltmaya çalışmaktadır.

Bu kişiler sözde FETÖ karşıtı gibi durup, özünde bu terör örgütüne bağlı kalmaya devam etmektedir. Sosyal medyadan gerçek dışı yorumlarla etki yaratacağını düşünenler, birilerinin kuklası ve piyonu olmuş, hayatını böyle sürdürmeye mahkum aciz kişilerdir. Türkiye Cumhuriyeti yargı teşkilatı sadece hukukun terazisine bağlı olup, milletin emrindedir ve sadece milletine hesap vermekle yükümlüdür.''

- ''Elinde bilgisi ve belgesi olanın müracaat edeceği tek yer Türk yargısı''

Yavuz, elinde bilgisi ve belgesi olanlarının Türk yargısına müracaat etmesi gerektiğini hatırlattı.

Türk adaletinin delillerle işlem yaptığını, kin ve garez ile hareket etmeyeceğini aktaran Yavuz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Elinde bilgisi ve belgesi olanın müracaat edeceği tek yer Türk yargısıdır. Sosyal medya hesapları üzerinden isimsiz, imzasız yorum ve haberlerle iş ve işlem yapılmasını beklemek beyhude bir bekleyiştir. Elinde bilgi, belge ve delili olanların, altına imzasını da atarak Türk yargısına yardımcı olması gerekmektedir. Mesnetsiz girişimlerle, sadece sosyal medya hesaplarından yorum yapmak, elindeki bilgiyi yargıyla paylaşmamak, devlete yapılan en büyük ihanettir, FETÖ'ye edilen bir hizmettir."

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ/PDY ve darbeye teşebbüs soruşturmaları kapsamında şu ana kadar 855 kişi hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Yavuz, "Bu kişilerden 233 kişi hakkında tutuklama kararı çıkmış ve cezaevine gönderilmiş, 227 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Gözaltına alınanlardan 252 kişi serbest bırakılmış olup, halen gözaltında bulunan 13 kişinin işlemleri devam etmektedir. Halen yakalamalı olarak aranan kişi sayısı ise 58'dir. Tutuklu bulunanlardan 72 kişi ise kanunun gerektirdiği şartlar çerçevesinde tahliye edilmiştir. Operasyonlar hız kesmeden hak, hukuk ve adalet çerçevesinde ve şeffaf bir şekilde devam etmektedir.'' ifadelerini kullandı.