"SODES" projelerinin KDV'si Pensilvanya'ya gönderildi

Erzurum'da, FETÖ/PDY soruşturmada tutuklanan sözde yönetici kademesindeki sanıklar, SODES kapsamındaki projelerden alınan paraların KDV'sini Pensilvanya'ya gönderdiklerini anlattı.

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sözde yönetici kademesindeki sanıklar, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında onaylanan projelerden alınan paraların Katma Değer Vergisi (KDV) oranındaki bölümünü Amerika'ya gönderdiklerini itiraf etti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından suça karışanlar hakkında yasal işlem yapılması ve örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, savcılığın talimatı doğrultusunda örgütün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sözde yönetici kademesinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonları devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan FETÖ'nün "doktorlar, bölge dershaneleri, mühendisler, memurlar, diyanet, köyler, kredi ve yurtlar kurumu ve bölge adliye" yapılanmasının sözde imamları olan 11 kişinin verdiği ifadeler, terör örgütüne finansman sağlamak için nasıl bir yol izlendiğini ortaya çıkardı.

Terör örgütünün sözde imamları tutuklu sanıklar, polis ve cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerde, SODES'te yapılan usulsüzlükler ile bu yolla sağlanan paranın nasıl kullanıldığını anlattı.

"HER TÜRLÜ PROJE VE DESTEKTEN YARARLANIN" TALİMATI

Tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u aktif kullanan sanıklar, ifadelerinde 17-25 Aralık öncesi ve sonrasında örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesi konusunda sürekli kendilerine talimatlar geldiğini anlattı.

SODES projelerinde usulsüzlük yapmak için örgüt yöneticilerinin talimatıyla dernek ve sivil toplum kuruluşları kurulduğunu aktaran sanıklar, "Para trafiğinin kesilmemesi için sürekli yeni yöntemler belirleniyor, buna göre yeni dernekler ve sivil toplum kuruluşları kuruluyordu. Gelen talimatlarda devletin sağladığı tüm imkanlardan faydalanılması isteniyordu. Her türlü destek ve projeden faydalanarak para akışı devam ettirildi." itirafında bulundu.

Örgüt mensuplarının iletişim kanallarını sürekli olarak canlı tuttuğunu ancak bunu yaparken telefon değil, internet ortamını aktif kullandığını ifadelerinde vurgulayan sanıklar, bunun için özel bir program belirlendiğini ayrıca ByLock'u aktif şekilde kullandıklarını belirtti.

SODES PARALARI PENSİLVANYA'YA GİTTİ

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan bu dernek ve sivil toplum örgütlerinin, SODES'te görevli diğer örgüt mensuplarının destekleriyle projelerini onaylattıklarını açıklayan sanıklar, şu itiraflarda bulundu:

"Kurumlardan gelen projeler, SODES'teki FETÖ elemanları tarafından çeşitli oynamalarla reddedilmiş gösteriliyordu. Bu projeler üzerinde oynamalar yapan FETÖ'ye mensup yapılar, devletten para alıyordu. Projelerden sağlanan para içinden KDV oranındaki yüzde 18'lik kısım ayrılıyordu. Diğer projelerden aynı şekilde elde edilen paralar da toplu olarak Pensilvanya'ya gönderiliyordu. Bu para transferi de yönetici kademesindeki kişiler tarafından banka üzerinden veya nakit olarak yapılıyordu. 2008 yılı sonrasında SODES'ten bu şekilde milyonlarca liralık para aktarımı gerçekleşti. Verilen ödeneklerin çok az kısmı projelere harcandı."

Tutuklu sanıklar, projelere harcanması gereken paraların bir bölümünün ise dolaylı yollardan örgüt ile bağlantılı okul, dershane, yurt ve diğer yapılanmalara aktarıldığını kaydetti.