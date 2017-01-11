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: Gaziantep'te emniyete saldırıyla ilgili 3 gözaltı

  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 19:49 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 19:52
Son dakika: Gaziantep'te emniyete saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Son dakika: Gaziantep'te emniyete saldırıyla ilgili 3 gözaltı

Valiliği dün Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıyla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ana kadar olayın terör bağlantısının bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın M.K. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır."

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