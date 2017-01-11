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dan terör propagandasına tutuklama

İHA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 22:59 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 22:59
Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde görevli bir öğretmen dan terör örgütü ’yı övücü paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

Değirmenkaşı köyünde görevli öğretmen F.A.K. hesabından terör örgütü 'yı övücü paylaşımları nedeni ile polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden PKK'yı övme, PKK'yı övücü paylaşımlar bulundurma gerekçesi ile öğretmen, alınan ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye sevk edilen öğretmen F.A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak E-Tipi Cezaevine gönderildi.