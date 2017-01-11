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Tentenin cemaatin üzerine çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 13:59 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 13:59
Tentenin cemaatin üzerine çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Tentenin cemaatin üzerine çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataköy 5. Kısım'da bulunan caminin avlusundaki tentenin kar ve fırtına dolayısıyla cenaze namazı kılanların üzerine çökmesi olayıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataköy 5. Kısım'da bulunan caminin avlusundaki tentenin kar ve fırtına dolayısıyla cenaze namazı kılanların üzerine çökmesi olayıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Savcılık, emniyete olayda sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi için talimat verdi.

Olayda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenilirken, cami imamı Adem Karabey'in de emniyet tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi.

Yapılan soruşturma sonucunda, olayla ilgili olarak ihmali bulunan kişi veya kişilere dava açılacak.