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ARKADAŞINA GÖNDER TSK'da FETÖ temizliği devam ediyor! O sayı 315'e çıktı
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'da temizliği devam ediyor! O sayı 315'e çıktı

AA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 11:50 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 12:12
TSK'da FETÖ temizliği devam ediyor! O sayı 315'e çıktı
TSK'da FETÖ temizliği devam ediyor! O sayı 315'e çıktı

'nün, 'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ""u kullandıkları tespit edilen 84 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 315'e yükseldi.

'nün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ""u kullandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 84 şüpheli daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 315'e yükseldi.

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