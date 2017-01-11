Başbakan Yıldırım: AB’nin bizden istediği bazı şeyler var. Mesela terörle mücadele yasasının değiştirilmesi. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Amansız bir mücadeleye girmişiz. Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da olmaz

Başbakan Yıldırım, 9. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan büyükelçileri Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde ağırladı. Yıldırım yaptığı konuşmada şunları söyledi:



PKK'YA İZİN VERİLİYOR: Avrupa Parlamentosu'nda DEAŞ'ın bayraklarını görebiliyor musunuz? Ama PKK'nın bayraklarını orada her yerde görebiliyoruz. Avrupa terör örgütleri arasında ayrım yapıyor. PKK'ya gelince müsamaha, DEAŞ'a gelince değil. Terör örgütlerinden birini diğerine tercih etmek dünya barışına en büyük ihanettir.



ACILAR SONA ERECEK: (Suriye'de ateşkes) Bu geç de olsa önemli bir adım. Tekrar o mazlum, mağdur günahsız insanların geleceğe yönelik umutları yeşerdi, moralleri düzeldi. Eğer burada bir yol kazası yaşamazsak, bundan sonrası siyasi çözüme giden bir yolun başlangıcı olacak. Eminim ki yakın bir gelecekte artık bu acılar sona erecek. Dünyaya bakıyoruz, "Ya Türkler çok güzel iş yapıyor, hakikaten örnek bir ev sahipliği yapıyor." Sırtımızı sıvazlamaktan başka hiçbir şey yaptıkları yok.

CHP KULİSİNE ÇAY ZİYARETİ

ALGI OPERASYONU: 2016 kolay bir yıl olmadı. Türkiyemiz için en büyük bıraktığı iz, 15 Temmuz darbe girişimi. Türk milleti 15 Temmuz'da ikinci istiklal mücadelesini açık ve net bir şekilde kazanmıştır. FETÖ fakir fukaradan topladıkları paraları şimdi algı operasyonu yapmak, Türkiye'nin turizmine, ekonomisine, güvenliğine zarar verecek her türlü faaliyetler için oluk oluk harcıyor.



KANIMIZA DOKUNUYOR: Alınganlığımız şudur, FETÖ darbe girişiminden sonra yüksek bir sesle kınamak yerine "Darbecileri fazla hırpalamayın" demeleri bizim kanımıza dokunuyor. Önce darbeyi hiç tereddüde mahal bırakmadan kınayacaksınız, sonra da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna sonuna kadar inanacaksınız. Hukuk dersine Türkiye'nin ihtiyacı yok. (AB'nin) Bizden istedikleri var. "Efendim terörle mücadele yasasının değiştirilmesi". Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Ölüm kalım mücadelesine girmişiz, "Terörle mücadele yasasını değiştirin.Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da olmaz.







BİRİNCİ KONUMUZ: FETÖ mücadelesi birinci konumuz. Bulunduğunuz ülkede hiç yılmadan bu mücadeleyi yapacaksınız. Bu iş bitmiş değil, bu sadece bizim için tehdit değil. Aynı zamanda bulunduğunuz ülkeler için de tehdit. Bu farkındalığı oluşturmak en önemli önceliğimizdir. İkincisi ülkemizle bulunduğunuz ülkelerle aramızdaki ilişkileri nasıl geliştiririz, nasıl çeşitlendiririz.



SİSTEMİ DEĞİŞTİRİYORUZ: (Anayasa değişikliği) Burada biz hükümet sistemini değiştiriyoruz. Yani parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bununla ilgili de size mutlaka sorular gelecek. Sorulara ilk ağızdan sizin en iyi cevapları vermeniz lazım. Bildiğimiz örgütler bunu istismar etmek için hazırlık içinde. Onlar hareket etmeden siz hareket edin ve bunu anlatın.



SİNCAR'DA TAVİZ VERMEYİZ: PKK'yı Sincar'da istemiyoruz. İkinci bir PKK kampına, ikinci bir Kandil'e izin vermeyiz. PKK'yı siz temizleyin, olmadı birlikte temizleyelim, olmadı biz temizleriz"

BAŞBAKAN YILDIRIM, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

AB'NİN PROVASINI YAPALIM

"Adada adil, eşit bir yönetişim sistemi garanti altına alınmalıdır. Sadece toplumların birbirine güvenleri yetmez, geçmiş dönemlerde yaşanan acı tecrübelerin ışığında her şeyin teminat altına alınması lazım. 2004'teki işte bize kazık attılar, daha doğrusu Kıbrıs Türk tarafına kazık attılar. 'Bu sefer aynı şeyi yapmayın' dedik. Eğer burada bir çözüm olacaksa Türk tarafı, Rum tarafı, Birliğin aynı anda üyesi olacaksa bu dörtlü özgürlükten taviz verilmemesi lazım. Siz Kıbrıs Türk tarafını AB'ye sokmuş oluyorsunuz. İnsanların, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımının mutlaka Türkiye'ye de sağlanması lazım. Yani AB'ye girişin bir provasını Kıbrıs'ta başlatabiliriz."