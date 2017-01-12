ABD ve PKK'nın Suriye'deki şer ittifakı

ABD ordusunun aklamaya çalıştığı SDG, PKK'nın Suriye'deki militan ve yönetici tabanına dayanıyor. SDG içindeki Arap savaşçı sayısı oldukça az düzeyde. PKK, SDG'nin yönetimine tümüyle hakim. SDG'nin hakim olduğu iddia edilen bölgede PKK unsurları kimlik dağıtıyor. PKK'nın tüm ideolojik propagandaları SDG'de devam ettiriliyor

ABD'nin Suriye'de güçlendirdiği "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) adlı yapı, terör örgütü PKK'nın militan ve yöneticileri üzerine kurulu. SDG'deki Arap savaşçı varlığı sembolik düzeyde.

PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te, SDG adı altında bir araya getirdi.

Yine ABD'nin yönlendirmesiyle kurulan Suriye Arap Koalisyonu'nu oluşturan Ceyşul Suvvar, Burkan el-Fırat, El-Sanadid, El Cezire Tugayları ve Süryani Askeri Konseyi de SDG çatısı altına girdi. Toplam sayıları birkaç yüz kişiden ibaret olan grupların katılımı dikkatleri dahi çekmedi.

Kuruluşundan itibaren SDG mensuplarının ezici çoğunluğu PYD/PKK'lı militanlardan meydana geldi. Yeni bir yapı olduğu iddia edilen oluşumun yönetimine de PYD/PKK hakim oldu.

ABD, SDG'nin kurulmasından itibaren PYD/PKK'ya yardımlarını hızla artırdı.

Amerika yönetimi, askeri yardımlarını PYD/PKK'ya değil SDG'ye yaptıklarını öne sürerek, Türkiye'nin tepkilerini önlemeye çalıştı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca hakimiyet kuşağı oluşturmak isteyen örgüt, ABD'nin kesintisiz ve yoğun hava desteğiyle Fırat'ın batısına yöneldi.

Örgüt, 27 Aralık 2015'ten itibaren Fırat Nehri'nin batısına DEAŞ kontrolündeki bölgeye geçmeye başladı.

Zamanla SDG'ye, Devrim Ordusu, İdlib Şehitleri Tugayı, Ayn Calur Tugayı, 99. Piyade Tümeni, Hamza Tugayı, Kaka'a Tugayı, 455. Özel Kuvvetler Tugayı, Selçuklu Tugayı, 102. Alay, Ahrar Şimal, Halep kırsalı Aşiretleri, Kürt cephesi, Şeyh Maksud Savunma Birlikleri, Şeyh Maksud Kadın Savunma Birlikleri adlı grupların katıldığı duyuruldu.

Ancak tüm bunlar, toplamları dahi birkaç bini aşmadığı için, sahada kayda değer etkisi olmayan gruplar olarak biliniyor.

SDG'YE ÖCALAN İDEOLOJİSİ

ABD merkezli Washington Post gazetesi, 7 Ocak'ta, PYD/PKK'nın SDG adıyla işgal ettiği Tel Abyad bölgesinde yaptığı bir haber çalışmasını yayınlayarak SDG'nin gerçek yüzünü ifşa etmişti.

Haberde, SDG'nin üçte ikisinin PYD/PKK militanlarından oluştuğu ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ideolojisinin dikte edildiğine işaret etmişti.

PKK'nın ABD'nin terör listesinde olduğunu hatırlatan haberde, "SDG'yi eğiten kişiler, Abdullah Öcalan'ın ideolojisini öğrenme ve kabullenmeleri gerektiğini söylüyor" ifadesine yer verilmişti.

ABD SAVUNMA BAKANI İTİRAF ETMİŞTİ

ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nde geçen nisan ayında Senatör Lindsey Graham'in sorularını yanıtlayan Ashton Carter, PKK'nın paravan uzantılarını itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Graham'in "PYD'yi ve YPG'yi hiç duydunuz mu?" şeklindeki sorusuna "Evet" karşılığını veren Carter, Senatörün, "Bunlar kimdir?" sorusunu ise "Kürt gruplar'' şeklinde cevaplamıştı. Sorularına "YPG, PYD'nin silahlı kanadı mı?" diye devam eden Graham'a yanıt veren Savunma Bakanı ise "Evet, doğru" demişti.

Başkan Barack Obama yönetimi, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede PYD/PKK'yı en önemli müttefiği olarak görüyor. Örgütü "ılımlı ve güvenilir" müttefik olarak niteleyen Obama yönetimi, terör örgütü olmadığı genel kabul veren muhalif örgütlere ise aynı desteği vermekten geri duruyor.

SDG'NİN YÖNETİMİ PKK'DA

SDG'deki birçok Arap yönetici, SDG'nin karar alma mekanizmasında yer bulamadıkları için örgütten ayrıldı.

Eski üst düzey yöneticilerden Abdülkerim Ubeyd, 26 Eylül 2016'da AA'ya, PYD/PKK'nın SDG'yi kılıf olarak kullandığını şöyle anlatmıştı:

"PKK, SDG üzerinde hakim durumda. Kararları örgüt alıyor. SDG içindeki grupların çoğu sadece görüntüde var. PKK, hem SDG hem de PYD'ye hakim. SDG, PKK'nın ayrılıkçı hedeflerini gizlemek ve işgal ettiği topraklarda meşruiyet kazanmak için kullandığı bir kılıftan ibaret...Ülkenin kuzeyinde kantonlar kurup önce 'Suriye Kürdistanı' inşa etmeyi, ülkedeki durumun istikrar kazanmasından sonra da Türkiye'ye yönelerek 'Büyük Kürdistan' projesini hayata geçirmek istediklerini açıkça söylediler."

Diğer taraftan, PYD/PPK, Münbiç ve Kobani (Ayn el-Arab) gibi bölgelerde kendi mührünü bastığı kimlikler dağıtıyor. Mühürlerde, "Özerk Demokratik İdare", "Suriye Münbiç ve Kırsalı İdari Meclisi", "Rojava Asayiş Güçleri Münbiç Asayişi" ve "Kobani Kantonu" ifadeleri yer alıyor.

TÜRKİYE, "SDG" PLANINI KABUL ETMİYOR

Örgüt, "SDG" adı altında halihazırda Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca Haseke, Kobani ve Fırat Nehri'nin batısındaki Afrin ilçelerine hakim.

Terör örgütü, Münbiç'e komşu Bab'ı da alarak, Fırat Nehri'nin doğusu ve batısında ele geçirdiği bölgeleri birleştirmeyi hedefliyor.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı örgütün Bab'a ulaşmasına engel teşkil ediyor.

Türkiye, sınırı boyunca uzanacak bir "terör koridoru"na izin vermeyeceğini vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Suriye'de El Bab operasyonunu inşallah kısa sürede bitirecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidildi. İnşallah bu çok yakın bir zamanda hallolacak. Ardından Münbiç başta olmak üzere, terör örgütlerinin yuvalandığı diğer bölgeleri de temizlemekte kararlıyız" demişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise dün "SDG" adıyla yapılan "PKK ile ilişkimiz yok" açıklamasını Twitter hesabından paylaşarak, örgüte destek vermişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi, buna kimsenin inanacağını düşünüyor musunuz? ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli" ifadelerine yer vermişti.