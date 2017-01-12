AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kavga açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, dün gece TBMM'de CHP'nin kürsüyü işgal ederek AK Partili vekillere saldırmasını sert sözlerle kınadı. Muş açıklamasında; "Günlerdir ellerinde kameralarla, sözlü ve fiili sataşmalarla bu Anayasa görüşmelerini terörize etmek için her türlü yöntemi uyguluyorlar" dedi.

İşte AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması;

Dün TBMM'de CHP'li milletvekilleri kürsü işgali yaparak Demokrasi adına büyük bir utanca imza atmıştır. Dün gece, CHP'nin bozuk demokrasi siciline bir utanç daha kaydedilmiştir.

TBMM; milli iradenin tecelli ettiği yerdir. Meclis kürsüsü CHP'nin değil; milletin kürsüsüdür.

Kimse bu milletin kürsüsünü işgal edemez. Kimse milletvekillerinin konuşmasını, yasama faaliyetini engelleyemez.



"BİZ İSTEMEZSEK BURADAN HİÇBİR YASAL DEĞİŞİKLİK GEÇMEZ"

CHP zorbalıkla, şiddetle ve gayrımeşru yöntemlerle engellemelere girişerek azınlığın çoğunluğa tahakkümünü gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

CHP "Biz istemezsek buradan hiçbir yasal değişiklik geçmez" anlayışıyla yani dayatmacı-vesayetçi anlayışla kendini milli iradeden de üst görmektedir.

"ANAYASA GÖRÜŞMELERİNİ TERÖRİZE ETMEK İÇİN HER TÜRLÜ YÖNTEMİ UYGULUYORLAR"

Günlerdir ellerinde kameralarla, sözlü ve fiili sataşmalarla bu Anayasa görüşmelerini terörize etmek için her türlü yöntemi uyguluyorlar. Amaçları; TBMM'deki gerilimi daha da arttırmak hatta bu gerilimi millete yansıtmak. Hedefleri; milletin kendilerine sandıkta vermediği yetkiyi kaba kuvvetle elde etmeye çalışmak.

Buna müsaade etmeyeceğiz. CHP'nin Meclisi sabote etmesine göz yummayacağız. Kimse millet iradesinin üstünde değildir. CHP kendisini hala tek parti döneminde sanıyorsa yanılıyor. Mecliste milletvekillerinin iradesi sandığa yansıyacak ve CHP 133 milletvekiliyle Meclis iradesine ipotek koyamayacak.

"MİLLETİN KÜRSÜSÜNÜ İŞGAL EDİP SİZİN GİBİ DÜŞÜNMEYEN MİLLETVEKİLİNİN BURNUNU KIRACAKSINIZ"

Bir yandan fikir özgürlüğü diyeceksiniz, ifade özgürlüğü diyeceksiniz; öte yandan milletin kürsüsünü işgal edip sizin gibi düşünmeyen milletvekilinin burnunu kıracaksınız.

"CHP'LİLERİN BIRAKIN DEMOKRASİDEN, MEDENİYETTEN DAHİ NASİBİNİ ALMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Bir yandan mecliste içtüzüğün tüm imkanlarını suiistimal edeceksiniz, hatta bu da yetmezmiş gibi iç tüzüğü de aşan ölçüde söz hakkı isteyeceksiniz; öteki yandan sizin gibi düşünmeyen milletvekilinin ayağını ısıracaksınız.

Milletvekilimizin ayağını ısıran CHP'li vekilin, bırakın demokrasiden, medeniyetten dahi nasibini almadığını görüyoruz.

Meclis; CHP'lilerin genel başkanın gözüne girmek için siyasi şov yaptığı bir mekan değildir. Meclis millet meselelerinin konuşulduğu, tartışıldığı mekandır.

CHP'lilere çağrımız şudur; Dünkü görüntülerden ötürü çıkın bu milletten ve meclisten özür dileyin. Ve şunu bilin ki; Siz isteniz de istemeseniz de anayasa konusunda son kararı millet verecektir.