‘Anayasa değişikliği 340-350 oyla geçer’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını cevapladı. Bozdağ'ın açıklamaları özetle şöyle:

KABUL EDİLİR: Çok önemli bir anayasa reformu tartışılıyor. Teklifin altında 316 imza var. Ayrıca MHP'nin teklife verdiği destek var. Nitekim 1'nci Madde 347, 2'nci Madde 343 oyla geçti. 4 milletvekili de o arada son oylamada bulunamadı. Onlar gelse ne olurdu? Belki 347 olacaktı belki farklı olacaktı. Bu iki maddenin görüşülmesi gösteriyor ki teklif Meclis'te 340-350 arası bir oy aralığında kabul görecek.

OYLAMA GİZLİLİĞE UYGUN: Anayasadaki hüküm oylamanın gizli yapılmasıdır. Şu ana kadar bütün oylamalarda milletvekilleri oylarını gizli kullandı. Bazıları kabine giriyor, bazıları kabinin dışında oy kullanıyor. 'Gizli oylama' demek, kabine girip perdeyi kapatıp, oy kullanmak anlamına gelmiyor. Önemli olan onun gizli kullanılmasıdır. Kabinde kullanılması değildir. CHP sanki gizli oy kullanma kabinde oy kullanma zorunluluğuymuş gibi bir taktik yapıyor.

PARTİ DEVLETİ DEĞİL: Parti devleti söylemi, abartılı bir çarpıtma. Çünkü CHP nin bu görüşmeler sırasında ortaya koyduğu fikirler gerçekten teklifle örtüşmeyen şeyler. Kendi abartılarını teklif gibi takdim ediyorlar.

ATATÜRK DE GENEL BAŞKANDI: Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletvekili, partili, üye, Genel Başkan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı. İnönü hakeza öyle. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın partili olması, tarafsız görev yapmasına engeldir demek adaletli ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Bugün ABD'de Başkan partili, kıyamet mi kopuyor?

ABD GÜLEN'İN İADESİNDE OYALIYOR: ABD ziyaretim sırasında Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmede, 'İade talebi dosyamızı mahkemeye gönderin' dedim. Onlar da bize 'dosyanın güçlü olmasını istiyoruz' dediler. 'Dosyanın güçlü olduğuna inanıyoruz' dedik. O günden bugüne hala dosya bakanlıkta tutuluyor. Aldığımız mesafe yok. Oyalandığımızı düşünüyoruz.