Berberoğlu’na müebbet Dündar’a 15 yıl istendi

MİT TIR’ları davasında savcı mütalaasını verdi: Terör örgütlerine silah taşındığı iftirasını manşetlerine taşıyıp devlete ihanet, FETÖ’ye hizmet ettiler

Bu cezaları istedi: Erdem Gül ile firari Dündar'a 'FETÖ'ye bilerek yardımdan' 15 yıla kadar hapis, Berberoğlu'na 'casusluktan' müebbet ve 'FETÖ'ye yardımdan' 15 yıla kadar hapis

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savcı Mehmet Yeşilkaya esas hakkında mütalaasını verdi. Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri konu alındığı kapalı yapılan duruşmada savcının 3 sayfalık mütalaasındaki ceza istemleri okundu. Mütalaada, Dündar, Gül ve Berberoğlu için "FETÖ'ye üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7.5 ile 15 yıl arasında hapis cezası istendi. MİT TIR'ları görüntülerini Dündar'a veren Berberoğlu hakkında ayrıca "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

İFTİRAYLA İHANET ETTİLER

Mütalaada, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve Emre Uslu'nun talimatıyla Ocak 2014'te Hatay ve Adana'da bir grup jandarma tarafından MİT TIR'larının durdurulduğu kaydedildi. Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken TIR'lardaki malzemelere ait görüntülerin Dündar tarafından yayımlandığı belirtildi. 17-25 Aralık sonrası meşru hükümeti her türlü illegal yöntemle devirmeyi ve çalışamaz hale getirmeyi hedefleyen FETÖ'nün, gerek ulusal gerek uluslararası kamuoyunda manipüle ederek hükümeti baskı altına alıp çalışamaz hale getirmeyi amaçladığı kaydedildi. FETÖ'nün Türkiye'yi, teröre destek veren ülkelerden olduğu imajını oluşturarak uluslararası ceza mahkemesinde yargılatmaya çalıştığı dile getirildi. MİT TIR'ları ile terör örgütlerine silah taşındığı iftirasını atan Dündar'ın da Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı haberlerle FETÖ'ye hizmet ettiği vurgulandı.

MİT TIR'LARINI DURDURAN SAVCILARIN BAŞVURUSUNA AYM'DEN RET



FETÖ-CHP İTTİFAKI EMNİYET RAPORLARINA GİRDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na sunduğu raporda, FETÖ'nün yayın organlarına kayyum atanma sürecinde yapılan eylemlere CHP'li vekillerin de katıldığı ve kalabalığı yönlendirdiği belirtildi. Komisyonun Emniyet Genel Müdürlüğü'nden talebi üzerine CHP-FETÖ ittifakı resmi belgelere yansıdı. Komisyona gönderilen cevap yazısında, şu ifadelere yer verildi: "4 Mart 2016'da Zaman gazetesi yerleşkesinde meydana gelen eylemlerde CHP milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Eren Erdem, Enis Berberoğlu ve Barış Yarkadaş'ın görüntülerde oldukları tespit edilmiştir. 28 Ekim 2015'te Kanaltürk ve Bugün TV yerleşkesinde meydana gelen eylemlerde CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem'in görüntülerde oldukları ve kalabalığı yönlendirdikleri tespit edilmiştir."

17-25 ARALIK TUTMADI TIR’LAR DURDURULDU



SONER YALÇIN'A ZORLA GETİRME

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmediği için tanık olarak dinlenemeyen gazeteci Soner Yalçın'ın zorla getirilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 1 Mart'ta ertelendi.