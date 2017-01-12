BM'den flaş Kıbrıs açıklaması: Federe devlete çok yakınız

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin masaya konulduğunu, hızlı bir çözüm yerine "kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm" amaçladıklarını bildirdi. Cenevre'deki tarihi Beşli Konferans'ta Kıbrıslı liderlerle kameralar önüne geçen BM Genel Sekreteri, "İki toplumlu, federe devlete çok yakınız" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin dile getirildiğini belirterek "hızlı bir çözüm yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm" amaçladıklarını bildirdi.

Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı'na verilen arada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'i de yanına alarak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin masaya konulduğunu söyleyen Guterres, özellikle "Güvenlik ve Garantiler" konusunda gelişmeler kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

Kimsenin mucize beklememesinin önemini vurgulayan Guterres, "Hızlı bir çözüm yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz." dedi.

Cenevre'deki tarihi Beşli Konferans'ta Kıbrıslı liderlerle kameralar önüne geçen BM Genel Sekreteri, "İki toplumlu, federe devlete çok yakınız" dedi.

Konferansa Guterres, Akıncı ve Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor. "Özel gözlemci" sıfatıyla konferansta yer alan Avrupa Birliği'ni (AB) ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil ediyor.

Konferansa akşam saatlerinde devam edilmesi bekleniyor.

Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler??" oluşturuyor.

Kıbrıslı liderler son üç ayda İsviçre'de iki kez bir araya gelmişlerdi. Liderlerin Cenevre'deki üçüncü buluşmasının ardından gerçekleşen uluslararası konferans, adanın geleceğinde belirleyici rol oynayabilir.

JOHNSON KIRMIZI DOSYAYLA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da görüşme maratonuna katılıyor. Johnson elinde kırmızı bir dosya ile konferansa geldi.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de var.

ÇAVUŞOĞLU: AB GARANTİSİ VAZGEÇİLMEZ

Konferansta bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın müzakereleri başından beri kararlılıkla desteklediğini söyledi. Anadolu Ajansı'na göre, Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu meselenin Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini, meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde kapsamlı bir çözüme kavuşturulması, ülkemizin dış politika öncelikleri arasında yer almaya devam etmektedir. Bu noktada ifade etmek isterim ki Kıbrıs'ta on yıllardır devam eden müzakerelerin ucu açık bir şekilde sürdürülmesinin kimseye bir yararı bulunmamaktadır.

Bölgemizin içinde bulunduğu ortam da dikkate alındığında, 43 yıldır adadaki güvenlik ve istikrarın temel dayanağı olan 'Güvenlik ve Garanti' düzenlemesinin devam etmesi bir gerekliliktir. Bu konunun, adadaki gerçeklerle uyumlu bir anlayışla değerlendirilmesini bekliyoruz.

Varılacak kapsamlı çözümün temel unsurlarının AB birincil hukuku haline getirilmesi, çözüm anlaşmasının hukuki güvenilirliği ve kesinliği açısından vazgeçilmezdir. Çözümün AB boyutuna ilişkin bir diğer önceliğimiz, ülkemizin AB üyeliğine kadar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, adada dört özgürlükten AB vatandaşlarıyla eşit şekilde faydalanmasıdır."

YUNANİSTAN: ÇİPRAS KATILABİLİR

Yunanistan hükümet sözcüsü, uluslararası ajansların 'acil' koduyla geçtiği bir açıklama yaptı. Sözcü, Cenevre'de çözüm için ilerleme sağlanırsa Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da konferansa katılacağını resmen duyurdu.



TERÖR YANDAŞLARI GÖSTERİ YAPTI

Konferansın sürdüğü dakikalarda BM ofisinin dışında toplanan terör yandaşları, Türkiye karşıtı gösteri düzenledi. Sloganlar atan grup, Türkiye'ye hakaret eden pankartlar ve terör örgütünün simgelerini taşıdı.

İNGİLTERE: EŞSİZ BİR FIRSAT

İngiltere, Dışişleri Bakanı Johnson ile Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan tarafından Cenevre'de temsil edilecek. Bakan Johnson, "Tarafların gösterdiği cesaret ve kararlılığı memnuniyetle karşılıyorum. Cenevre'deki Kıbrıs barış sürecine yönelik müzakereler, çözüm bulunması için her iki tarafa da eşsiz bir fırsat sunuyor. Birleşik Krallık, barış sürecine tam destek veriyor ve sürece elinden geldiği kadarıyla yardım etmek istiyor. Tüm katılımcıların müzakerelere açıklık ve esneklik anlayışıyla yaklaşacağını umuyorum. Bu yaklaşımla Kıbrıs'a kalıcı barışı getirecek çözüme ulaşılabileceğine inanıyorum" dedi.

İngiltere, Cenevre'de bir çözüme ulaşılmasını güçlü şekilde destekliyor. Avrupa Bakanı Duncan, müzakereler öncesi geçen hafta Türkiye ve Yunanistan'da temaslarda bulunmuştu.

ULUSLARARASI MEDYA AKIN ETTİ

Konferansa uluslararası medyanın yoğun ilgisi var. Dünyanın dört bir bir yanından basın mensupları müzakereleri ve konferansı takip etmek için Cenevre'ye akın etti. Anadolu Ajansı, BM Cenevre Ofisi'ndeki basın odasının yetersiz kaldığını aktarıyor.