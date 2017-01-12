CHP’nin kürsü işgaline Erdoğan’dan ilk yorum: Bunlar milletten de rahatsız

34. Muhtarlar Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki anayasa görüşmelerinde CHP'nin terör estirmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa değişikliği çalışmalarında yaşanan tabloyu görüyorsunuz değil mi? Eğer egemenlik kayıtsız şartsız milletinse Meclis'in çalışma şekli, üslubu bellidir. Gelirsin söyleyeceklerini o kürsüde söylersin, ondan sonra da yerine oturursun. O kürsü yıkmak için oraya konmadı. O kürsü sadece söylenecek veya söyleyecek sözü olanlar için oraya konuldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 34. Muhtarlar Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM'de devam eden yeni anayasa görüşmelerinde, terör estiren CHP'li vekillere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

O KÜRSÜ YIKMAK İÇİN ORAYA KONMADI

"Anayasa değişikliği çalışmalarında yaşanan tabloyu görüyorsunuz değil mi? Eğer egemenlik kayıtsız şartsız milletinse Meclis'in çalışma şekli, üslubu bellidir. Gelirsin söyleyeceklerini o kürsüde söylersin, ondan sonra da yerine oturursun. O kürsü yıkmak için oraya konmadı. O kürsü sadece söylenecek veya söyleyecek sözü olanlar için oraya konuldu."

"Bir siyasi partinin mensuplarıyla orada eylem yapmaları iyi niyet göstergesi değildir. Biz "Ne yapacağımızı göreceksiniz" demek suretiyle demokrasi mücadelesi verenlere tehdit savurmak ile bir yere varamazsınız. Parlamentoda çalışmaları engellemek, süreci uzatmak buınlar hiçbir şey kazandırmıyor. Ne yaparsanız yapın. 15 gün değil de 1 ay. Ama parlamentodan bu ben inanıyorum ki çıkıp milletin önüne gidecektir."

"O kürsü oraya yıkın diye konmadı"

BUNLAR MİLLETTEN DE RAHATSIZ

"Eğer saygınız varsa, millete ve demokrasiye inanıyorsanız bırakın müzakereler görüşmeler bitsin. Milletin önüne gitsin. Millet kararını versin. Ne karar verirse biz de siz de eyvallah diyelim. Ama görüyorum ki bunlar milletten rahatsız. Milletten korkuyor."

"Herkes haddini bilecek, milletin dediği olacak"

BEN O DEFTERLERİ AÇMAK İSTEMİYORUM

"İkide bir tek adam tek adam diyorlar. Ne tek adamı ya? Bu ülkede bunun kaynağında siz varsınız siz. Bu ülkede CHP'li başkanları valilik yaptığı dönemleri biliriz biz. Eğer tek adamcılıksa bu eğer daha da geri giderseniz tek adamcılığı görürsünüz. Ben o defterleri açmak istemiyorum. Artık bu ülkede bu tür aldatmacaları yutacak bir millet yok. Herkes haddini bilecek ve sandığa, milletin iradesine saygı duyacak. Bunu bilin!"

"Dünya değişirken, bölgemiz değişirken, Türkiye değişirken 'Biz hiçbir şeye dokundurtmayız, her şey olduğu gibi kalsın' demek, bağnazlığın dik alasıdır"