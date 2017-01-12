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Sözcüsü Kalın: Bu bir şaka mı?

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 10:05
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu bir şaka mı?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu bir şaka mı?

Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Merkez Kuvvetler Komutanlığının () sosyal medya hesabı Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının "PKK ile ilişkisinin olmadığını iddia eden" açıklamasına tepki gösterdi.

Kalın, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir şaka mı yoksa aklını mı yitirdi, buna kimsenin inanacağını düşünüyor musunuz? terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli." ifadelerine yer verdi.

CENTCOM, Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının, "PKK ile ilişkisinin olmadığını" iddia eden açıklaması paylaşılmış, açıklamanın üstüne de "SDG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor." ifadelerine yer vererek, PYD'nin "sözcülüğünü" yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de yaptığı basın toplantısında terör örgütü PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini" savunmuştu.