Demokrasi nöbetçisi Kanada’da bakan oldu

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı’na, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Pendik ve Kısıklı’daki demokrasi nöbetlerine katılan Somali asıllı Müslüman Milletvekili Ahmed Hussen getirildi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün ardından Pendik ve Kısıklı meydanlarında sabaha kadar demokrasi nöbeti tutarak Türk halkının gönlünü fetheden Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı oldu. Pendik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Somali asıllı Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, bakan olduğunu Belediye Başkanı Kenan Şahin'in davetlisi olarak bulunduğu İstanbul'da öğrendi. Müslüman milletvekili 6 Ocak'ta temaslarını sürdürdüğü esnada Kanada Başbakanlığı'ndan aldığı telefon üzerine programını yarıda keserek, ülkesine döndü. Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Sami Divleli, Hussen'in, "Türkiye'nin Suriyeli misafirler için yaptıklarını yerinde incelemek için İstanbul'a gelmişti. AFAD ve Türk Kızılayı ile üst düzey görüşmeler planlanmıştı. Ancak apar topar Kanada'ya döndü" dedi. Divleli, Somali asıllı ilk Kanada milletvekili olan Hussen'in, ülkesinde toplumsal çalışmalar üzerinde yoğun gayretleriyle tanındığını aktardı.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Hussen, İstanbul temasları kapsamında Pendik Belediyesinin destekleriyle eğitim hayatını sürdüren Suriyeli çocukları ziyaret ederek çocuklarla buluşmuştu. Türkiye'nin, hiçbir ülkenin yapamadığını yaptığını anlatan Hussen, "Türkiye, 3.5 milyon savaş mağduru insana kapılarını açtı. Misafirlerine sadece barınma ve yiyecek vermenin ötesinde, konforlu bir ortamda eğitim ile çocukları gelecek için hazırlıyorlar. Her şeyini kaybetmiş olsalar da Suriyeli çocuklar, gelecekten umutlular" ifadelerini kullanmıştı.