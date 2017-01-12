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'den flaş değişikliği açıklamaları

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 01:20 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 02:13
Devlet Bahçeli'den flaş anayasa değişikliği açıklamaları
Devlet Bahçeli'den flaş anayasa değişikliği açıklamaları

MHP lideri değişiklik teklifi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı , " değişikliğinin 'te referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor. Anayasa Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Anayasa değişikliğinin Meclis'te referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor. Görüşmelerde özellikle gerilim stratejisi izleniyor. Meclis'teki gerilim, referandum sürecinde Türkiye geneline yayılabilir. Anayasa Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" diye konuştu.

Ahmet Türk'ün sağlık durumundan dolayı tutuksuz yargılanması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "74 yaşındaki Ahmet Türk, rahatsızlığı nedeniyle insani boyut göz önünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanmalı" ifadelerini kullandı.