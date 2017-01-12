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Dolar 'ine ikinci kurban 'den

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 21:45 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 21:47
Dolar caps'ine ikinci kurban HDP'den
Dolar caps'ine ikinci kurban HDP'den

Sosyal medyada dolaşan bir 'i gerçek sanıp siyaset yapan 'li Doğan rezil olmuştu. Aynı duruma bu kez 'li Ayçe Acar Başaran düştü.

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, anayasa değişikliği teklifi tartışmalarına montajlanan bir ile katılmış, görselin doğru olduğuna inanarak algı yönetimi yapıldığını iddia etmişti.

Ancak görüntünün gerçek olmadığı daha önce ortaya çıkmıştı.

DOLAR CAPS'İNE HDP'Lİ VEKİL DE İNANDI

HDP'Lİ VEKİL DE AYNI DURUMA DÜŞTÜ

Batman Milletvekili Ayçe Acar Başaran, TBMM'de devam eden Anayasa Değişikliği görüşmelerinde yaptığı konuşmasında, sosyal medyada dolaşan o caps üzerinden hükümeti eleştireyim derken kendini aynı rezil duruma düşürdü.