En Başarılı Başkanlar listesinde Diyarbakır farkı

En Başarılı Belediye Başkanları araştırmasında yaklaşık 2 ay önce terör soruşturmaları kapsamında kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hızlı bir yükseliş kaydetti. Aynı şirketin bir önceki araştırmasında 30 Büyükşehir Belediyesi arasında 18. sırada yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kayyumdan sonra 8. sıraya yükseldi.

Terör soruşturmaları kapsamında HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından buraya Kayyum olarak atanan Cumali Atilla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni Türkiye genelinde en memnun olunan Belediyeler arasında zirveye taşıdı.

2 AYDA EN BAŞARILILAR LİSTESİNDE İLK 10'A GİRDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gezici araştırma şirketinin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği araştırmada 30 büyükşehir arasında 8. sırada yer aldı. Kayyum göreve başlayalı sadece 73 gün olması da başarının dikkat çeken bir başka unsuru oldu.

BİR ÖNCEKİ ARAŞTIRMADA 18. SIRADAYDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP'li Gültan Kışanak döneminde aynı şirketin aynı konulu araştırmasında 18. Sırada yer almıştı.

BAŞKAN CUMALİ ATİLLA SABAH'A KONUŞTU

"DAHA YUKARIDA OLMAK İSTİYORUZ"

Konu ile ilgili kendisine ulaştığımız 2 aylık çalışma ile elde edilen başarıyı sorduğumuz Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla "Diyarbakır için bu yeterli değil. Daha da yukarıda olmalıyız. Hedefimiz ilk üçtü aslında" dedi.

"HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

Atilla şöyle devam etti: "Tabi şöyle. Daha önceki yönetimle kıyasladığımız zaman; en son 18. olmuştu. Hatta bir araştırmada 29. sıradaydı. Buna göre 8. olmak başarıdır ama yeterli mi değil. Milletimize daha güzel hizmetler yapmayı düşünüyoruz. Onların teveccühü yapacağımız işlerle daha da artacaktır inşaAllah. Diyarbakır Türkiye için de dünya için de çok önemli bir şehir. Başlı başına bir medeniyet odağı. Diyarbakırlılar da her şeyin en iyisine hak ediyor. Biz de bunun için buradayız. Efendi olmaya değil hizmet etmeye geldik. Bunu yapmaktan başka gayemiz yok."

DİYARBAKIR'A RAYLI SİSTEM GELİYOR

Ayrıca Başkan Atilla Diyarbakır halkının yıllardır beklediği şehir içi raylı sistem projesinin de yakında hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Kaynak: Sabah.com.tr