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Eylem hazırlığındaki Suriyeli yakalandı

AA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 23:31 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 02:02
Eylem hazırlığındaki Suriyeli yakalandı
Eylem hazırlığındaki Suriyeli yakalandı

Batman'da polis ekiplerine karşı kullanılmak üzere evinde silah bulundurduğu öne sürülen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İluh Mahallesi'ndeki bir evde uzun namlulu silahların bulunduğu ve bu silahların kontrol amaçlı mahalleye gelen polis ekiplerine karşı kullanılacağına dair alınan ihbar üzerine, Suriye uyruklu şahsın evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör ve mermiler, 2 av tüfeğiyle 2 bin 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.