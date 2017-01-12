FETÖ iddianamesi: Gençler telkin yoluyla ‘Fetullah’ın Işık Süvarisi’ oluyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain 15 Temmuz kalkışmasına ilişkin soruşturma kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanının ele geçirilmesi ayağıyla ilgili iddianamede örgütün iç işleyişine ve dönemsel konjonktüre göre tüm zamanların kazananı olma politikasına yer verildi. Ayrıca Fetullahçı örgütün gençlerin ailelerinde bulamadıkları imkanlarla örgüte bağlılığının artırıldığı ve telkin yoluyla "Gülen'in Işık Süvarileri" yapıldığı belirtildi.

12 Eylül askeri ve 28 Şubat 1997 postmodern darbelerinden zarar görmeyip, daha da güçlenerek devlet yapısını ele geçirdiği ve siyasete doğrudan müdahale edecek korkunç bir dev haline geldiği belirtildi.

KURUMLARI BÖYLE ADLANDIRDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan ve 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen yaklaşık 200 sayfalık iddianamede FETÖ'nün Sivil kurumları (Yargı, ÖSYM, TÜBİTAK, MEB) "özel kurumlar" Silahlı kurumları (TSK, EGM ve MİT) "özel mahrem kurumlar" olarak tanımladığı belirtildi.

KARMAŞA, TAKİYYE İÇİN FIRSAT OLDU

İddianamede örgüt lideri Gülen'in herhangi bir takibata karşı yalan söylemeyi, inandığı ve olduğundan farklı görünmeyi meşru sayarak takiyeyi bir öğreti olarak kullandığı ve adına da 'tedbir' dediği belirtildi.

İddianameden çarpıcı bölümler şöyle

"Fetullahçı örgütün ortaya çıktığı 1970'lerden günümüze, ülkemizin çeşitli sorunlardan kaynaklı olarak zaman zaman kaos ortamları içerisinde olması, örgüt açısından bulunmaz nimet olmuştur."

AİLENİN SUNAMADIĞI İMKANLARLA UZUN VADELİ YATIRIM!

"Düşük veya orta gelirli bir aileye mensup birisinin, ailesinin kendisine sunamayacağı her türlü imkanın hedef için seferber edilmesi 'ikram' yönetimini muazzam ölçüde etkili hale getirmiştir. Gençlerin örgüt elemanı olması amacıyla planlı, programlı ideolojik eğitimin 5-10 yıl gibi uzunca bir süre devam etmesi için harcanan yoğun çaba sonucunda militan kimlik inşası gerçekleştirilmek istenmektedir.

DOĞASINDAN ÇIKARILAN ÇOCUKLAR TELKİN İLE MİLİTAN OLUYOR

"Bu evlerde kalan çocuk ve gençler, sistemli olarak kendi sosyal çevrelerinden çıkarılarak, telkin yoluyla örgüt gönüllüsü haline getirilir ve yine telkinle birlikte örgüt içinde tutulurlar."

BİREYSELLİK KALKIYOR YERİNE FETULLAH GÜLEN'İN IŞIK SÜVARİLERİ GELİYOR

"Sonuç olarak duygusal bağlılıkla birlikte hedef şahısların bireysel dönüşümleri başlamakta, bireysellik ortadan kaldırılarak Fetullah Gülen'in 'hizmet erleri, muhabbet fedaileri, ışık süvarileri' gibi militarist çağrışımlara sahip tek tip kişilikten oluşan makbul insan tarzı şekillendirilmektedir. Bu özelliklere ve tek tip kişiliğe sahip olan FETÖ mensupları, Fetullah Gülen'in kutsal misyonunu gerçekleştirecek seçilmiş kutsal ordusunun neferleridir."

GÜLEN'İN HAYALLERİ İÇİN SESSİZCE SIZMA

Bu neferlerin hem devlete hem özel sektöre sızıp tabandan başlayarak tepeyi kuşatmayı, FETÖ adına yönetme ve örgüt liderinin hayallerini gerçekleştirmeyi hedefledikleri belirtilen iddianamede, "Devlete yerleştirilen bu kadroların yönetim ve yönlendirme ağına hükmederek önceliği sisteme sahip olmaya vermeleri gerektiğini düşünen Fetullah Gülen, bu yüzden örgüt elemanlarının zarar görmeden terfi etmelerini, yükselmelerini istemektedir" denildi.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İddianamede, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 5 astsubay, 20 uzman çavuş ve 34 er olmak üzere 63 asker hakkında, "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmasını engellemeye ve ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak ya da üye olmaksızın yardım etmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.