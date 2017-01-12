“Gülen’i tanımayız” diyen üniversitenin kütüphanesi

Rus gazeteci, “Fetullah Gülen’le ilgimiz yok, öğrenciler tanımaz” diyen Kırgızistan Sebat Okulu’nun kütüphanesindeki, Gülen dergilerini ve kitaplarını görüntüledi

Rus gazeteci-yazar Glep Prostakov, Kırgızistan'daki Fetullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen Sebat Okulu'nun kütüphanesindeki dergi kapaklarındaki Gülen fotoğraflarına dikkat çekerek, "Okul yönetimi bana daha önce, öğrencilerin Gülen'i tanımadıklarını söylemişti" dedi. RİA Novosti haber ajansı için Gülen ve okullarıyla ilgili iddiaları araştıran yazar Prostakov, Kırgızistan'da faaliyet gösteren okulları inceledi. Prostakov, Gülen konusunun Türkiye ve Kırgızistan yönetimi arasında tartışmaya neden olduğunu da hatırlattı.

VEKİL ÇOCUKLARI DA BU OKULDA

Bu ülkede 25 okulun faaliyet gösterdiğini kaydeden yazar şu ifadeleri kullandı: "Azeri araştırmacı Agil Aliasker'e göre, bu okullar Gülen fikirlerinin tohumunun atıldığı başlıca yerler... Bu okullarda sadece ülkenin eliti değil, aynı zamanda da fakir ailelerin yetenekli çocukları da eğitim alıyor. 15-20 yıl sonra ülkenin kaderine karar verecek olan akıllı ve nüfuzlu kimselere Gülen işte bu şekilde ulaşıyor. Sebat ve sıradan devlet okulları arasında büyük oranda fark var. Sebat öğrencileri sürekli olimpiyat oyunlarını kazanıyor. Bu okulların mezunlarının yaklaşık hepsi hem yerel hem de yurtdışındaki prestijli yüksekokulları kazanıyor. Sebat okullarında milletvekili, bakanlık memurları ve büyük işadamlarının çocukları eğitim alıyor."

EN GÖZE ÇARPAN YERİNDE...

Rus yazar, açıklamalarına şöyle devam etti: "Sebat okulları yönetimi bana öğrencilerinin Gülen'in kim olduğunu bilmediği ve bu konuyla pek de ilgilenmediği güvencesini verdi. Fakat okulun kütüphanesini ziyaret ederken ben bundan şüphe duydum. Kütüphanenin en göze çarpan yerinde Diyalog Avrasya Vakfı'nın yayınları göze çarpıyordu. Her derginin kapağında da Gülen'ün fotoğrafları vardı. Öğrenciler Fetullah Gülen'in düşünce ve çalışmalarıyla doğrudan okul kütüphanesinde tanışabiliyor."

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