Hatay'daki operasyonda 69 zanlıdan 16'sı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında Hatay merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 zanlıdan 16'sı tutuklanırken, 37'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde geçen hafta Hatay, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Adana, Kilis, Malatya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Konya, Bitlis ve Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden işlemleri tamamlanan 53'ü daha adliyeye sevk edildi.

Aralarında muvazzaf astsubay, öğretmen, gardiyan ve zabıt katiplerin de bulunduğu zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 37'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün aynı soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 16 zanlıdan 3'ü tutuklanmış 13'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.