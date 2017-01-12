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a suikast için gelen öldürüldü

DHA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 11:06 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 11:23
Kaymakama suikast için gelen terörist öldürüldü
Kaymakama suikast için gelen terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren öldürüldü. Teröristin a suikast için Diyarbakır'a geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince istihbari bilgiler neticesinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe bölgesindeki bir eve gece saat 03.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Eve giren güvenlik güçlerine, içeride bulunan tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmada, terörist öldürülerek, etkisiz hale getirildi. Teröristin cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılması için Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Teröristin, Yenişehir nüfusuna kayıtlı Ş.T. olduğu öğrenildi.