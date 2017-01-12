Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarını takibe aldı.

Takibin ardından gözaltına alınan E.A, B.K, V.K, U.K, K.K, O.D. ve B.A'nın ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 0,35 gram sentetik uyuşturucu, 13,13 gram esrar maddesi ile bir adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, V.K, U.K, K.K. ve O.D. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. E.A, B.K. ile B.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, dosya kapsamında bulunan A.K ve Y.S'nin askerde olduğu, C.D. ile V.Ç. isimli kişilerin ise daha önce tutuklandığı öğrenildi.