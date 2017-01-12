‘Müttefiklerimiz darbecileri korudu’

Emine Erdoğan: 15 Temmuz’u güçlü demokrasimiz sayesinde atlattık. Fakat Batılı müttefiklerimiz, bu büyük demokrasi mücadelesini görmemeyi tercih etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan büyükelçi eşlerine öğle yemeği verdi. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

15 Temmuz'da hain bir darbe girişimiyle yüz yüze kaldık. Milletimizin engin feraseti ve güçlü devlet iradesi olmasaydı, bugün ülkemiz çok daha zor bir sürecin içinden geçecekti. Neyse ki, güçlü demokrasimiz sayesinde bu süreci atlattık. Fakat Batılı müttefiklerimiz, Türk milletinin bu büyük demokrasi mücadelesini görmemeyi tercih etti. Söz konusu Türkiye olunca, askeri darbe girişimi, kasti olarak çarpıtıldı, üstelik failleri korundu.

Türkiye'nin mücadelesini görmek istemeyenler olduğu gibi bizim kendimizi anlatamadığımız durumlar da yok değil. Yurt dışında yaşayan sizler, önemli sorumluluklar taşıyorsunuz. Vatana hizmet, bazen sınırda nöbet tutmak, bazen darbeci bir generale karşı durmak, bazen de vatanı sözle müdafaa etmektir. Şehit Ömer Halisdemir'e, Fethi Sekin'e olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz.



Biz kendimizi anlatamadığımız sürece, onlar hakkımızda algı operasyonları yapmaya devam edecekler. Öte yandan, kendi ülkesine ihanet eden vatan hainlerini de dünyaya iyi tanıtmalıyız. FETÖ, yayıldığı coğrafyalar için de bir tehdittir.

Askeri vesayetlerle hedeflerine ulaşamayanlar, terör saldırıları ile ulaşacaklarını zannediyor. Fakat Türkiye artık eski Türkiye değil. Milletimiz, yaşam biçimleri, etnik ve inanç farklılıkları gibi nedenlerle ayrıştırılamaz, birbirine asla düşürülemez.