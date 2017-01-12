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sıyla ilgili flaş gelişme: Gözaltı sayısı 35’e çıktı!

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 16:03
Reina saldırısıyla ilgili flaş gelişme: Gözaltı sayısı 35’e çıktı!
Reina saldırısıyla ilgili flaş gelişme: Gözaltı sayısı 35’e çıktı!

Yılbaşı gecesi ’ya yapılan hain ile ilgili gözaltı sayısı 35’e yükseldi. Şüphelilerin ifadeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde devam ediyor.

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan isimli eğlence mekanında gerçekleştirilen kanlı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerçekleşen gözaltı sayısının 35'e yükseldiği öğrenildi. Saldırgan Abdulgadir Masharipov'un saldırıyı nasıl ve kimlerden destek alarak planladığına ilişkin araştırmasını derinleştiren Başsavcılık, İstanbul Pendik, Silivri, Zeytinburnu, Sefaköy ve Kayaşehir'deki çok sayıda adreste arama ve gözaltı işlemi yaptı. Katilin Zeytinburnu'nda taksi parasını ödettirdiği kafe çalışanlarının da aralarında bulunduğu gözaltındaki 35 şüphelinin İstanbul Emniyeti le Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor.

Diğer taraftan 'Ebu Muhammed Horosani' kod isimli katil Masharipov'u arama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.