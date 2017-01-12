TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekilleri, meclis kürsüsünü işgal etti.

CHP'LİLER KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ

Özel'in bu sözlerinin ardından CHP milletvekilleri alkışlar eşliğinde kürsüye yürüdü ve kol kola girerek kürsüyü çembere aldı.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da "Burası bir tiyatro alanı, sahne değil. Ciddi bir iş yapıyoruz, millet adına iş yapıyoruz. Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Lütfen milletvekilleri yerlerine geçsin. Sayın milletvekilleri demokrasi anlayışınızın bu olmaması gerek." diye uyarıda bulundu.

CHP'lilerin eylemlerine devam etmesi üzerine Aydın birleşime ara verdi.

Arada CHP milletvekilleri "Yaşasın Cumhuriyet." diye slogan attı.

TBMM'de CHP'liler kürsüyü işgal etti

AK PARTİLİLERDEN MÜDAHALE

AK Parti milletvekilleri kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga ve itiş kakış yaşandı, bazı milletvekillerinin yaralandığı görüldü. Kavgaya karışan bazı milletvekilleri yere düştü.

"BU MECLİS BOMBALANDI, AYIPTIR"

Kavganın yatışmaması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başkanlık Divanındaki mikrofondan AK Parti milletvekillerine, "Herkes yerine otursun." çağrısını yaptı.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı da "Rica ediyorum sayın milletvekilleri, yakışmıyor bu. Bu Meclis bombalandı, bunu unuttunuz mu? Ayıptır ya. Sayın grup başkanvekilleri lütfen olaya müdahale edin." diyerek, AK Parti ve CHP Grup başkanvekillerine çağrıda bulundu.



Bu sırada hemen hepsi salonun ortasında ayakta duran CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atışmaları devam etti. Siyasi partilerin yöneticileri ve bazı bakanlar milletvekillerini yatıştırmak için yoğun çaba gösterdi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaşananları Genel Kurul salonunda izledi.



Aranın ardından birleşimi açan TBMM Başkanvekili Aydın, "Bu kürsü Kurtuluş Savaşı'nda dahi işgal edilmedi, bombalar altında da çalıştık. Herkes grubuna çekilsin." diyerek milletvekillerini yerlerine oturmaları konusunda uyardı.

AK PARTİLİ MAHİR ÜNAL: KÜRSÜ İŞGALİ KABUL EDİLEMEZ

Aydın, milletvekillerinin sözlü tartışmaları arasında, madde üzerinde şahsı adına konuşması için AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a söz verdi. Ünal, ses sisteminin bozulması nedeniyle görevliler tarafından getirilen yaka mikrofonuyla kürsüde konuşmasını yaptı. Ünal konuşmasını yaparken AK Parti milletvekilleri etrafında bekledi.

Meclis kürsüsünün kutsal ve dokunulmazlığı olduğunu dile getiren Ünal, "Bu Meclis demokrasinin merkezidir. Milli iradenin tecelligahı olan bu Meclis kutsal bir Meclistir. Her birimiz millete karşı sorumluyuz. Bu sorumluluk Anayasa ve İçtüzükle belirlenmiştir. Anayasa ve İçtüzük dışında hareket etmemiz beklenemez. Kürsü işgali kabul edilemez." diye konuştu.



Ünal'ın konuşmasının ardından madde üzerinde soru cevap işlemi yapılmadı. Madde üzerinde verilen önergelerin oylaması da milletvekillerinin ayak üstü tartışmaları devam ederken yapıldı ve önergeler kabul edilmedi. Bazı CHP milletvekilleri ise bu duruma tepki gösterdi.



Madde üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını bildiren Aydın, birleşime bir kez daha ara verdi. Ayaktaki milletvekillerinin büyük bölümü, arada yerlerine oturdu ve gerginlik yatıştı.