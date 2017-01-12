X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika haberi: TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Son dakika haberi: TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 20:59 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 21:18
Son dakika haberi: TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Son dakika haberi: TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi.

Türk Hava Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölgede tespit edilen iki silah mevzii imha edildi, mevzilerdeki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak 2017 tarihinde 15.05 ile 15.27 saatleri arasında Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen iki silah mevzii imha edilirken mevzilerdeki 3 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

Ayrıntılar birazdan...