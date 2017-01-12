Zonguldak'ta FETÖ/PDY davasında yargılama devam etti

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan kişinin yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emriye Kırbaş, sanık avukatı ve yakınları katıldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "Terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından tutuklu yargılanan sanık hakkında iddianame okundu.

Kırbaş, savunmasında, 2012'de Bursa Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü kazandığını ve burada öğrenimi boyunca dayısının yanında ikamet ettiğini söyledi.

HAYATİ KÜÇÜK: REİNA SALDIRISININ ARKASINDA FETÖ VAR

"Üçüncü sınıfta öğrenim gördüğüm sırada mescitte bir grubun kendi arasında konuşurken 'ByLock' programını duydum. Merak ederek cep telefonuna indirdim." diyen Kırbaş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık dört aydır tutukluyum. Bu yapıyla hiçbir irtibatım olmadı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. 'ByLock' isimli programı geçen yıl veya ondan önceki yıl birkaç kişiden duyduğumdan dolayı indirdim. Sadece merak etmiştim. İndirmemin sebebi tamamen merak duygusudur. Teknolojiyi seven bir insanım. Telefonumda başka iletişim programları da bulunmaktadır. Bir ay belki iki ay telefonumda yüklüydü. Hiç kimse ile irtibata geçmedim. Daha sonra telefonumdan programı kaldırdım. Çünkü kullanamıyordum ve anlamıyordum."

"ÇANTAMDA ELE GEÇEN BİR KİTABIN BU YAPIYA AİT OLDUĞUNU BİLMİYORDUM. ZATEN DUA KİTABI ARAPÇA'YDI"

Mahkeme başkanının, "Bursa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde arama yapılıyor. Avon sitesi başlığında cep telefonu numaran ve bilgilerin çıkmış. Necati Uysal'ı tanır mısın? Senin isminin yanında ayrıca Büşra ismi var." şeklinde sorusu üzerine Emriye Kırbaş, şunları söyledi:

"Hiçbir şekilde 'Necati Uysal' isimli kişiyi tanımam. Bunun gibi 'Semih' kod adlı ismi de bilmem. Sınıfımda dahi yoktur. Bahsedilen yerde adı geçen aramada benim adımın başında bulunan 'Büşra' ismini bilmem. Kod adım da değildir. Polisler ilk defa kapıma dayandığında haberim oldu. FETÖ toplantılarına üniversite hayatımda hiçbir şekilde katılmadım. Bu yapılanmadan insanlarla tanışmadım. Ben muhafazakar bir aile çocuğuyum. Evimde bir sürü dini kitap vardır. Çantamda ele geçen bir kitabın bu yapıya ait olduğunu bilmiyordum. Zaten dua kitabı Arapça'ydı. Burs almak için Bank Asya'dan hesap açtırmıştım. Üniversite üçüncü sınıfta açtırmış olabilirim. Ancak herhangi bir burs almadım. Bankanın ATM'sini üniversitenin fakültesine yakın olduğu için hesap açtırmıştım. Bir kez işlem yapmıştım. Ailemin Ziraat Bankası'na gönderdiği 200 lirayı çekip bankanın ATM'sinden hesabıma yatırmıştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Daha sonra Cumhuriyet Savcısının, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmesi üzerine Kırbaş'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Mahkeme heyeti, sanığını tutukluluk haline hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.