Baransu’nun abisine bağlı subaylar grubu

Konya'daki FETÖ soruşturmasında, 151 FETÖ'cü subayın itiraflarıyla deşifre olan 120 mahrem abiden birinin, bavulla İstanbul adliyesine taşıdığı sahte delillerle Balyoz kumpasını başlatan Mehmet Baransu'nun öğretmen ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Hiçbir kumpas soruşturmasında adı geçmeyen Yalçın Baransu'nun, 15 Temmuz öncesinde emniyet ve yargıdaki FETÖ'cüler tarafından korunduğu belirlendi. 16 yıldır örgütte yöneticilik yapan ve yakalanınca itirafçı olan 'Miraç' kod adlı mahrem abi, ağabey Baransu'ya bağlı bir subay grubu olduğunu aktardı. 7 yıl önce kendisine birçok subayı zimmetleyen Baransu'nun TSK'nın 'mahrem abileri'ne imamlık yaptığını anlatan itirafçı, "Bana asker sohbetlerinde kullanmam için eski model tuşlu telefon ile hatgetirdi. Askerlerden aldığım paraları ve topladığım bilgileri evine giderek kendisine elden teslim ediyordum" dedi.