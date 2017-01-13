Bolu’da PKK operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 3 inşaat işçisi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PÖH'ün de desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda 16 kişiyi gözaltına almıştı. 2 gün önce 16 kişilik gruptan 12 öğrenci adliyeye sevk edilirken, 2'si tutuklanmış, 8 kişi adli kontrol şartıyla 2 kişi de savcılı tarafından serbest kalmıştı. Operasyonda gözaltına alınan ve inşaatlarda çalışan D.Y., T.Ö., A.K. ifadelerini ardından adliyeye sevk edildi.