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Burnu kırılan li kendisine saldıran ismi açıkladı

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 10:13
Burnu kırılan AK Partili Fatih Şahin kendisine saldıran ismi açıkladı
Burnu kırılan AK Partili Fatih Şahin kendisine saldıran ismi açıkladı

 Genel Başkan Yardımcısı , değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgada kendisine yumruk atan kişinin, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu söyledi.

li Şahin, TBMM Genel Kurulunda, değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsattı. Şahin, "Bana yumruk atan CHP Antalya MilletvekiliNiyazi Nefi Kara idi" dedi.

İŞTE O ANLAR!

HATIRLAYAMIYORUM!!!

Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi. Kara, 'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.

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