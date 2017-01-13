Milletin kürsüsünde CHP provokasyonu

15 Temmuz darbe girişiminde bombaların hedefi olan Meclis'teki anayasa değişiklik teklifinin geçmemesi için her türlü yolu deneyen CHP en sonunda kürsüyü işgal etti. Saksıların havada uçuştuğu arbedede AK Parti'li Fatih Şahin'in burnu kırıldı, Muhammed Balta bacağından ısırıldı, birçok vekil de yaralandı. Kürsü ise yerinden söküldü

CHP, anayasa maratonunun TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk tur görüşmelerinde tansiyonu yine yükseltti. Dün sabaha karşı Meclis'in yetki ve görevlerini düzenleyen 5'inci maddenin oylamasına geçilmeden önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin görüşmelerdeki tavrını eleştirdi. CHP'liler alkışlar eşliğinde kürsüyü çembere aldı. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Burası bir tiyatro alanı, sahne değil. Ciddi bir iş yapıyoruz, millet adına iş yapıyoruz. Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Lütfen yerlerinize geçin" dedi. Ancak eylem devam edince AK Parti'liler kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada kavga çıktı. Bazı milletvekilleri yere düştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in burnu kırıldı. AK Parti Milletvekili Muhammet Balta ise bacağından ısırıldı.

KÜRSÜ HASAR GÖRDÜ

Kavgada kürsü, ses sistemi, salonun ortasında bulunan "Atatürk çiçeği" ile stenografların görev yaptığı masa zarar gördü. Milletvekilleri birbirlerine koltuk, saksı ve kupaları fırlattı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başkanlık Divanı'ndaki mikrofondan partisinin vekillerine, "Herkes yerine otursun" çağrısı yaptı. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı da "Bu Meclis bombalandı. Bunu unuttunuz mu? Ayıptır. Sayın grup başkanvekilleri lütfen olaya müdahale edin" çağrısında bulundu. Bu sırada hemen hepsi ayakta duran CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atışmaları devam etti. Aranın ardından birleşimi açan TBMM Başkanvekili Aydın, "Bu kürsü Kurtuluş Savaşı'nda dahi işgal edilmedi, bombalar altında da çalıştık. Herkes grubuna çekilsin" dedi. Aydın, konuşma için AK Parti Milletvekili Mahir Ünal'a söz verdi. Ünal konuşurken, AK Parti milletvekilleri etrafında bekledi. Maddeye ilişkin önergelerin oylaması da milletvekillerinin ayak üstü tartışmaları devam ederken yapıldı ve kabul edilmedi. Bazı CHP milletvekilleri bu duruma tepki gösterdi. Madde üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını bildiren Aydın, birleşime bir kez daha ara verdi. Milletvekillerinin yerlerine oturmasının ardından, 5'inci maddenin oylaması için Aydın birleşimi yeniden açtı. CHP oylamaya katılmadan salondan ayrıldı.



PARTİLİ CUMHURBAŞKANI DÜZENLEMESİ GEÇTİ

TBMM Genel Kurulu dün de çalışmalarını sürdürdü. AK Parti'li Gökçen Enç ile Belma Satır'ın saldırıları protesto için açtığı "Dikkat köpek giremez" yazılı dövizlere, CHP'liler tepki gösterdi. Görüşme ve oylamalar ise sakin geçti. 6'ncı madde 343 oyla kabul edildi. 137 ret oyu verildi. Bu madde, TBMM'nin denetim yollarını düzenliyor. En önemli düzenlemelerden birini içeren ve partili cumhurbaşkanının önünü açan 7'nci madde de 340 oyla kabul edildi. 7'nci maddeye göre, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış ve Türk vatandaşı olanlar, cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Cumhurbaşkanı, 5'er yıllığına ve en fazla iki kez seçilebilecek. Seçimler iki turlu olacak. 100 bin seçmen isterse, bir ismi cumhurbaşkanlığına aday gösterebilecek.

YETKİLERİ DÜZENLEYEN MADDE KABUL EDİLDİ

Kavganın ardından Meclis'in yetki ve görevlerini düzenleyen 5'inci madde kabul edildi. CHP'li vekiller oylamaya katılmadı. Oylamada 343 kabul, 7 ret, 3 boş ve 1 geçersiz oy kullanıldı. 5'inci maddeyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, öngörülen yetkileri kullanmak ve yerine getirmek" olarak sıralanıyor.