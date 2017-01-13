DEAŞ gidene kadar çıkmıyoruz

Başbakan Yıldırım Türk askerinin Başika’dan çıkmasını isteyen Irak makamları için “Askerimiz Irak hükümeti bilgisi dahilinde görevini yapıyor. DEAŞ gitmeden çıkmıyoruz” dedi

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki anayasa görüşmeleri sırasında kuliste hem milletvekilleriyle hem de gazetecilerle sohbet etti. Yıldırım'a sohbet sırasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı çay sohbetinin, sosyal medyada gündem olmasını gösteren bir caps de gösterildi. Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun "TV'leri açın mücadele göreceksiniz" sözleri ve daha sonra Başbakanla çay içerken çekilmiş fotoğrafı yan yana bulunuyordu. Sohbet sırasında dövizdeki yükseliş de gündeme gelince, Yıldırım "Sürecin böyle olacağını daha önceden öngörmüştük. Bu böyle gitmeyecek. Hükümetinize güvenin her şey çok güzel olacak. Türk ekonomisi sağlam temellerde" dedi. Yıldırım, Irak'ın "Başika'dan çıkın" ısrarı için de "Irak'ın kendi iç kamuoyuna yönelik açıklamalar gelebilir. Biz Başika'dayız, askerimiz Irak hükümeti bilgisi dahilinde görevini yapıyor. DEAŞ gitmeden, çıkmıyoruz, DEAŞ temizlenene kadar da orada olacağız. Sonrasına bakarız" cevabını verdi.



KONGRE 2018'DE

Yıldırım, referandum sonrası AK Parti'nin olağanüstü kongreye gideceğine ilişkin iddialara da değindi. Yıldırım, "Olağanüstü bir şeyin konuşulmasının anlamı yok. Kongre 2018'de. Olağanüstü şartlar gerektirirse elbet olur. Şimdi öyle bir durum yok" yanıtını verdi. Yıldırım, referandum anketlerinde sonucu soran gazetecilere de "Anket yaptırmıyoruz. Bu işin meraklısı çok, yolluyorlar" dedi.



MÜBAŞİR ESPRİSİ YAPTI

Yıldırım, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın yüksek sesle milletvekillerini Genel Kurul'a davet etmesi üzerine ise "Mübaşir çağırıyor" esprisi yaptı.



KAZMAYI BIRAK KÜREĞİ AL

Başbakan Yıldırım, sohbet sırasında torunlarının fotoğraflarını da gazetecilere gösterdi. Yıldırım, torununun 15 Temmuz gecesine ilişkin sözlerini içeren bir videoyu da SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na izletti. Yıldırım, uzun Meclis mesaisine ilişkin olarak da, rahmetli dedesine ilişkin bir anısını anlattı. Yıldırım, "Dedem bizi çok çalıştırırdı. Çocukken su arkı kazdırırdı. Yorulurduk tabii. 'Yorulduysanız kazmayı bırak da küreği al' derdi" şeklindeki sözleri, ortamdakileri güldürdü.