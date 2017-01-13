Erdoğan’dan Şahin’e geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yumruklu saldırıda burnu kırılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'i dün akşam evinde ziyaret etti. Bu arada Şahin, TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgada kendisine yumruk atan kişinin, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı'na (AA) açıklamada bulunan Şahin, evinde istirahat ettiğini ve aldığı darbe nedeniyle konuşmakta sıkıntı çektiğini söyledi. Şahin, kavgayla ilgili soru üzerine, "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Kara idi" ifadesini kullandı.